В киевском БЦ Гулливер - обыски по делу Клименко

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Полиция и Генпрокуратура проводят обыски в офисных помещениях БЦ "Гулливер", в частности, в редакции газеты и радио "Вести". Это BBC Украина подтвердил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Представитель МВД Артем Шевченко уточнил для BBC Украина, что обыски продолжаются "в некоторых офисных помещениях компаний, связанных с налоговыми площадками бывшего экс-министра доходов и сборов Александра Клименко".

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРНЄЄВ

В "Гулливере" пока продолжаются следственные действия, но людей из него выпускают.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook сообщил, что "Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации в деле преступной организации Януковича-Клименко".

По его словам, сейчас проводится 183 обыска в помещениях, "принадлежащих экс-министру Клименко".

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"В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи", - уточнил прокурор.

Матиос добавил, что работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась.

21 апреля главная военная прокуратура ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра Александра Клименко в совершении уголовных преступлений, в частности, создании преступной организации, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В 2014 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-министру в том, что он завладел государственным имуществом в особо крупных размерах.

В том же году глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Клименко причастен к финансированию сепаратистов на Донбассе.