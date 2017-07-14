НАБУ та САП задержали должностных лиц Львовского бронетанкового завода

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных Сил Украины и госпредприятия "Львовский бронетанковый завод".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Сейчас задержаны пять человек: начальника ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майора), начальника отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковника), директора и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", также учредителя ООО, задействованного в схеме", - отметили в НАБУ.

В ходе досудебного расследования в НАБУ установили, что служебные лица ВСУ в сговоре со служебными лицами "Львовского бронетанкового завода" разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн. грн.

"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее использовались", - добавили правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что старые, а иногда и нерабочие, двигатели ранее уже были проданы как избыточное имущество Минобороны.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.