Клименко вывел через оффшоры $788 млн на счета своих компаний - Матиос
Экс-министр Клименко вывел $ 788 млн на счета Unison, медиа-холдинга "Вести" и еще двух компаний. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"С 2011 по январь 2014 украденные у государства средства в сумме 788 млн долларов были переведены оффшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Unison, медиа-холдинга" Вести "и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и которые полностью обслуживали семью Януковича", - сообщил он.
По его словам, на эти средства компании приобрели 78 квартир, 28 офисов, 5 домов, 11 земельных участков, 23 автомобиля и 3 этажа в бизнес-центре "Гулливер".
Кроме того, структуры Клименко владели одной тысячей железнодорожных вагонов, "средства за использование которых направлялись на финансирование медиа-холдинга "Вести".
"Также из бывших правоохранителей была создана и использовалась для силовых операций охранная фирма и похоронная структура "Скиф", - отметил прокурор.
Он сообщил, что обыски по этому делу проводятся в Киеве, Киевской области и Одессе.
Министр внутренних дел Аваков заявил, что "сегодняшний блокировки этого имущества на сумму 12 млрд долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий".
Матиос заявил, что фигуранты дела Клименко собирались бежать в Крым.
"Нам удалось не допустить выезда буквально под утро основных фигурантов и основных обслуживающих бизнес Клименко на территорию Крыма", - сообщил он.
В пятницу стало известно, что Нацполиция совместно с ГПУ проводят обыски в БЦ "Гулливер".
21 апреля главная военная прокуратура ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра Александра Клименко в совершении уголовных преступлений, в частности, создании преступной организации, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
В 2014 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-министру в том, что он завладел государственным имуществом в особо крупных размерах.
В том же году глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Клименко причастен к финансированию сепаратистов на Донбассе.