Клименко вывел через оффшоры $788 млн на счета своих компаний - Матиос

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Экс-министр Клименко вывел $ 788 млн на счета Unison, медиа-холдинга "Вести" и еще двух компаний. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"С 2011 по январь 2014 украденные у государства средства в сумме 788 млн долларов были переведены оффшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Unison, медиа-холдинга" Вести "и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и которые полностью обслуживали семью Януковича", - сообщил он.

По его словам, на эти средства компании приобрели 78 квартир, 28 офисов, 5 домов, 11 земельных участков, 23 автомобиля и 3 этажа в бизнес-центре "Гулливер".

Кроме того, структуры Клименко владели одной тысячей железнодорожных вагонов, "средства за использование которых направлялись на финансирование медиа-холдинга "Вести".

"Также из бывших правоохранителей была создана и использовалась для силовых операций охранная фирма и похоронная структура "Скиф", - отметил прокурор.

Он сообщил, что обыски по этому делу проводятся в Киеве, Киевской области и Одессе.

Министр внутренних дел Аваков заявил, что "сегодняшний блокировки этого имущества на сумму 12 млрд долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий".

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРНЄЄВ Image caption Полиция и Генпрокуратура проводят обыски в помещениях БЦ "Гулливер"

Матиос заявил, что фигуранты дела Клименко собирались бежать в Крым.

"Нам удалось не допустить выезда буквально под утро основных фигурантов и основных обслуживающих бизнес Клименко на территорию Крыма", - сообщил он.

В пятницу стало известно, что Нацполиция совместно с ГПУ проводят обыски в БЦ "Гулливер".

21 апреля главная военная прокуратура ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра Александра Клименко в совершении уголовных преступлений, в частности, создании преступной организации, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В 2014 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-министру в том, что он завладел государственным имуществом в особо крупных размерах.

В том же году глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Клименко причастен к финансированию сепаратистов на Донбассе.