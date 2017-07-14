Омелян: в Ryanair готовы возобновить переговоры

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Авиакомпания Ryanair готова возобновить переговоры с аэропортом "Борисполь", утверждает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Если эти переговоры будут действительно переговорами. Напомню, что до этого момента переговоров практически не было. Были просто публичные обвинения. Я надеюсь, что с поддержкой президента и премьера Украины переговоры будут завершены на выгодных условиях для Украины", - заявил он.

По словам министра, с представителями Ryanair он беседовал накануне.

Между тем директор львовского аэропорта Татьяна Романовская рассказала ВВС Украина, что они согласовали условия работы с Ryanair еще в марте.

Однако она добавила, что лоукостер может выйти на украинский рынок, если будет подписано соглашение с двумя аэродромами.

Напомним, 10 июля на официальном сайте ирландского лоукостера Ryanair исчезла возможность покупки билетов по направлению в/из аэропортов "Борисполь" и "Львов". Позже стало известно, что Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок.

Ирландская компания обвинила руководство "Борисполя" в лоббизме интересов одного перевозчика - МАУ, из-за чего якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвиняет в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

В четверг "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Весной 2017 года ирландский лоукостер Ryanair объявил о начале работы в Украине. Как ожидалось, Ryanair должен был летать из Киева с октября - в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны были быть в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.