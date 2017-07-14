В Египте вооруженный ножом мужчина убил двух украинских туристов

По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. Нападавший задержан. СМИ сообщают о двух погибших - гражданах Украины.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщает МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы, пишет AFP.

Агентство Reuters, ссылаясь на полицию и источники в службах безопасности, сообщает, что в результате нападения погибли два украинских туриста. Еще четверо человек ранены.

По данным агентства, нападавший проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.

В январе 2016 года в Хургаде были ранены трое туристов. Тогда боевики, вооруженные ножами, ворвались в ресторан отеля Bella Vista и напали на туристов. Ранения получили два австрийца и гражданин Швеции, нападавшие были убиты полицией.