Опасное оружие: пять нападений с кислотой на улицах Лондона

Image caption В 23.18 в полицию поступило сообщение об ограблении на Казнов-роуд с использованием химических веществ

В четверг вечером в Лондоне арестовали тинейджера по подозрению в участии в пяти нападениях с применением химических веществ. С 2012 года число нападений в Англии с применением бытовой химии, которая распылялась в лица жертвам, возросло в два раза.

С 2010 года в Лондоне таких нападений, по данным полиции, было совершено 1800. В прошлом году их было 458, и почти в два раза меньше (261) - в предыдущем, 2015 году.

Глава лондонской полиции Крессида Дик назвала рост подобных преступлений тревожным.

"Кислота наносит ужасные травмы. И я рада, что мы смогли арестовать человека, который подозревается в причастности к нападениям прошлой ночью. Я не хочу, чтобы люди думали, будто такие нападения происходят в Лондоне повсеместно, однако рост подобных преступлений вызывает тревогу. Мы будем арестовывать тех, кто причастен к этим нападениям, и мы работаем с Хоум-офисом с тем, чтобы внести необходимые изменения в закон", - сказала Крессида Дик.

Копірайт зображення Sarah Cobbold. Image caption В 22.25 на Хакни-роуд совершено нападение на 32-летнего мужчину на мопеде, двое нападавших на мопеде плеснули ему в лицо кислотой

Пять нападений в четверг вечером были совершены двумя подозреваемыми на мотоцикле в течение 90 минут в районах Хакни, Ислингтон и Сток-Ньюингтон.

Ранения одной из жертв были названы в полиции необратимыми.

Хроника событий

В 22.25 на Хакни-роуд совершено нападение на 32-летнего мужчину на мопеде, двое нападавших на мопеде плеснули ему в лицо кислотой.

В 22.49 поступило сообщение о мужчине в Ислингтоне, которому двое на мопеде плеснули в лицо кислотой.

В 23.05 совершено еще одно нападение двумя неизвестными на мопеде, на этот раз на Шордич Хай-стрит. Жертва нападения отправлена в больницу, однако, по словам полиции, ранения не угрожают жизни пострадавшей жертвы.

В 23.18 в полицию поступило сообщение об ограблении на Казнов-роуд в Сток-Ньюингтоне, также с использованием химических веществ. Прибывшие на место офицеры полиции нашли там мужчину, которому плеснули в лицо химическим веществом, его ранения названы необратимыми.

Около 23.37 на Чатсворт-роуд в Клэптоне было совершено нападение на мужчину на мопеде. К нему подъехали двое на мопеде, плеснули в лицо кислотой и украли у него мопед. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Стивен Таммс, депутат от лейбористкой партии в округе Ист-Хэм инициировал в парламенте обсуждение с применением химических веществ. Оно должно состояться в понедельник.

Около трети всех атак с применением кислоты в 2016 году были совершены в районе Ньюэм, который входит в округ Таммса, от которого он избирался.

В интервью ВВС Радио 4 он призывал к тому, чтобы ношение подобных веществ без особых на то оснований приравнивалось к владению холодным оружием.

"Мы можем обозначить случаи, когда люди могут иметь серную кислоту дома, возможно, после получения лицензии. Однако мы должны признать угрозой тех, кто разгуливает по улицам с бутылкой серной кислоты", - сказал он.

Один из министров Хоум-офиса Сара Ньютон призывает правительство ужесточить контроль за подобными веществами. Однако, по ее словам, это будет трудно сделать, так как "они стоят у каждого из нас под раковиной".

По ее словам, очевидно, что подобные химические средства были использованы как оружие, но важно понять мотивацию тех, кто использует их для того, чтобы навредить другим. Она также сказала, что правительство должно пересмотреть наказание для тех, кто использует кислоту в качестве оружия.