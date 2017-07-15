На пляже в Хургаде вооруженный ножом мужчина совершил нападение на туристов

Копірайт зображення Sergei Smolsky/TASS Image caption Нападение произошло на популярном египетском курорте

Две гражданки Германии убиты и еще по меньшей мере четверо туристов ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. Изначально сообщалось, что по меньшей мере шесть человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Агентство Reuters, ссылаясь на полицию и источники в службах безопасности, сообщало, что в результате нападения погибли два украинских туриста.

Позже руководитель местного подразделения службы безопасности заявил, что двое убитых - гражданки Германии, а не Украины. Среди четырех раненых, по его словам, также двое граждан Чехии.

Агентство AP ранее сообщало, что среди раненых трое граждан Сербии и гражданин Польши.

Также агентство сообщало, что 20-летний нападавший был одет в черную футболку и синие джинсы кричал по-арабски, чтобы местные жители отошли в сторону. Его целью были иностранцы, пришел к выводу источник агентства в службе безопасности.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.

Рейтер уточняет, что нападавший убил двух немок и ранил еще двух человек на пляже одного отеля, а еще двух ранил на пляже другой гостиницы.

В январе 2016 года три в Хургаде были ранены трое туристов. Тогда боевики, вооруженные ножами, ворвались в ресторан отеля Bella Vista и напали на туристов. Ранения получили два австрийца и гражданин Швеции, нападавшие были убиты полицией.

Это уже вторая атака в Египте за сутки. Рано утром в пятницу городе Гиза неизвестные открыли огонь по полицейской машине, в результате чего погибли пять полицейских.

Россия приостановила полеты в Египет, в том числе в курорты города Хургада и Шарм-эш-Шейх, в ноябре 2015 года после крушения российского самолета Airbus A321-231 авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. На борту авиалайнера произошел взрыв.

Российские и египетские власти с тех пор ведут переговоры об обеспечении безопасности в аэропортах Египта, которые пока не привели к результату. Организованных поездок туристов из России в Египет туристические компании не осуществляют.

"Ростуризм предупреждает туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в Египет и напоминает об ответственности", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном после атаки в Хургаде.