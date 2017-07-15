На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены - штаб

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские военные в зоне проведения АТО близ Авдеевки

За минувшие сутки боевики 35 раз нарушили перемирие, трое украинских военнослужащих были ранены, один погиб. Боевики также обстреливают жилые районы Марьинки, сообщает штаб АТО.

"Незаконные вооруженные формирования активизировали вооруженные провокации практически вдоль всей линии разграничения", - отметили украинские военные.

На мариупольском направлении боевики стреляли по позициям ВСУ в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменки, Красногорови, Марьинки. Также в течение двух часов боевики из минометов калибра 120 миллиметров, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Широкино.

На донецком направлении боевики вели огонь по Авдеевке и шахте Бутовка.

В штабе также зафиксировали увеличение обстрелов на луганском направлении.

Стреляли по жилым домам

В Марьинке под обстрел боевиков попали жилые районы. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК в Facebook.

Гранаты боевиков разорвались вблизи жилых домов по улицам Тельмана, Садовой и Степной.

Среди местных жителей пострадавших нет.

Информация о последствиях обстрела уточняется.