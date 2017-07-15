К годовщине переворота в Турции уволено более 7 тысяч госслужащих

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Тысячи государственных служащих в Турции отстранены от работы новым декретом, опубликованным в государственной Official Gazette в пятницу, накануне годовщины попытки госпереворота в стране.

В опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего своих должностей лишились 7348 человек.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек.

После подавления мятежа в Турции было объявлено чрезвычайное положение. Наряду с непосредственными участниками путча были арестованы более 50 тысяч госслужащих, включая военных, судей, преподавателей университетов. Около 150 тысяч человек лишились работы из-за подозрений в связях с мятежниками.

Власти Турции назвали главным вдохновителем и организатором мятежа исламского проповедника Фетхуллу Гюлена - давнего оппонента президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре требуют экстрадировать Гюлена из Соединенных Штатов, где он живет с 1999 года.

Сам Гюлен утверждает, что не имеет отношения к попытке переворота. Проповедник пообещал вернуться в Турцию в случае, если его вина будет доказана.