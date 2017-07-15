Пентагон: лидер афганской ячейки "ИГ" ликвидирован

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антитеррористическая операция была проведена во вторник, 11 июля

Американские ВС ликвидировали лидера ячейки террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Она уточнила, что антитеррористическая операция была проведена 11 июля.

"Эмир "ИГ в Хорасане" Абу Сейид убит в результате нанесения авиаудара по штаб-квартире группировки в провинции Кунар 11 июля", - заявила Уайт.

Она добавила, что вместе с Абу Сейидом были ликвидированы находившиеся с ним боевики.

При этом боевики ИГИЛ пока не подтвердили смерть Сейида

Дана Уайт заявила, что Абу Сейида избрали руководителем ячейки после того, как американские и афганские силы уничтожили предыдущих лидеров "ИГ" Хафиза Саедхана в 2016 году и Абдулу Хасиба в начале этого года.

"Исламское государство" столкнулось с вооруженной оппозицией со стороны афганского Талибана и пытается увеличить свое влияние в Афганистане.