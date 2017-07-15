В этом году на водоемах погибли 49 детей - ГСЧС
- 15 июля 2017
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В Украине с начала года на водоемах погибло 49 детей, с начала лета на реках и озерах - 35. Об этом сообщили в ГСЧС.
"Всего с начала года на водоемах в стране уже погибло 456 человек. Спасены 350 человек, в том числе 80 детей", - отметили спасатели.
В ГСЧС призывают граждан быть осторожными во время отдыха у водоемов.