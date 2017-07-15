Климкин: случай с Siemens в России - урок для ответственного бизнеса

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что случай с компанией Siemens в России - это урок для всего ответственного бизнеса.

"Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю далее", - написал Климкин на своей странице в микроблоге Twitter, отметив сообщение хештегом #Siemens.

Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда агентство Reuters сообщило, что Россия доставила газовые турбины производства немецкого концерна Siemens в Крым.

Европейским компаниям запрещено поставлять газовое оборудование на полуостров из-за санкций, введенных Евросоюзом после присоединения полуострова к России в 2014 году.

"На протяжении нескольких месяцев наш клиент заверял нас, что поставок в Крым не будет", - заявили ранее в Siemens.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Siemens заявили, что две турбины, поставленные на объект в Краснодарском крае, затем "против воли компании" попали в Крым

Немецкий концерн Siemens объявил, что примет юридические меры против лиц, причастных к поставке в Крым газовых турбин, произведенных на предприятиях компании.