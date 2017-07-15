Донецкая область: из-за взрыва гранаты погибла женщина

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В селе Покровское Донецкой области неизвестный бросил гранату на территорию частного дома, в результате взрыва погибла женщина.

Об этом сообщает областное управление полиции.

"В результате взрыва пострадала 53-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице", - отметили правоохранители.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.