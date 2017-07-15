Донецкая область: из-за взрыва гранаты погибла женщина
- 15 июля 2017
-
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В селе Покровское Донецкой области неизвестный бросил гранату на территорию частного дома, в результате взрыва погибла женщина.
Об этом сообщает областное управление полиции.
"В результате взрыва пострадала 53-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице", - отметили правоохранители.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.