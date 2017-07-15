Добкина арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога

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Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 млн грн.

Суд предоставил Добкину 5 дней, чтобы собрать эти средства. В случае если залог не внесут, депутата арестуют.

"Я считаю, это арест, потому что сумма залога не оставляет альтернативы, - прокомментировал депутат решение суда. - Я же не могу сейчас идти продавать дом, выселять детей с женой на улицу, чтобы собрать деньги, для того чтобы оплатить залог".

В субботу Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании меры пресечения депутату Михаилу Добкину.

Прокуратура попросила суд об избрании Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

Вместе с тем сам нардеп заявил, что у него нет такой суммы, чтобы внести залог.

"Я считаю, что такой залог необоснованный - он не стимулирует подозреваемого не совершать каких-то действий, которые могут помешать следствию. Или приведут к исчезновению", - заявил он.

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Депутат Вадим Новинский в свою очередь заявил, что все 42 члена фракции "Оппозиций блок" готовы взять Михаила Добкина на поруки.

Он также добавил, что для того, чтобы не допустить помещения Добкина в СИЗО, деньги на уплату залога найдут.

В пятницу Михаил Добкин заявил журналистам, что готов к аресту и не намерен вносить залог для изменения меры пресечения.

13 июля Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Михаила Добкина и дала согласие на его задержание и арест.

Обвинения и оправдания

Генпрокурор Юрий Луценко во время рассмотрения представлений в парламенте заявил, что Михаил Добкин был соучастником "земельного дерибана" в Харькове, когда в 2008 году занимал должность городского головы.

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ГПУ подозревает Михаила Добкина в злоупотреблении служебным положением. По мнению прокуратуры, горсовет незаконно выделил застройщикам в Харькове земельные участки общей площадью 77 гектаров.

"Следствие установило, что в результате действий Михаила Добкина застройщики, нарушая законодательство, оформили себя как жилищно-строительные кооперативы, прекратили выплату арендной платы за земельные участки", - заявил Юрий Луценко 13 июля на заседании Верховной Рады.

Накануне рассмотрения представлений в Верховной Раде Михаил Добкин заявил, что считает возбужденное дело политическим, а также не имееющим юридических перспектив. Он выразил удивление по поводу того, почему через 8 лет прокуратура взялась за это дело.

"Президентом тогда был Виктор Ющенко, министром внутренних дел - Юрий Луценко. Губернатором Харьковской области Арсен Аваков. Генеральным прокурором был Александр Медведько. Все возможности прекратить якобы противозаконные действия Харьковского городского совета и Харьковского городского головы на тот момент у них были в полном объеме. Я был один, как говорится, на льду против всего этого общества ... Сейчас они не нашли ничего лучшего, как поднять какие-то вопросы 2008-2009 годов", - заявил Михаил Добкин в интервью "Общественному радио".

Политическая карьера

Михаил Добкин в 2006-2010 годах занимал пост Харьковского городского головы.

При президенте Викторе Януковиче, в 2010-2014 годах, - губернатора Харьковской области.

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До назначения на эти должности был депутатом Верховной Рады и входил в состав различных фракций. После образования Партии регионов стал одним из ее лидеров в Харьковской области.

Михаил Добкин получил сомнительную популярность в интернете после того, как в youtube было размещено видео, на котором он как мэр города записывает обращение к харьковчанам, а секретарь горсовета Геннадий Кернес дает ему советы. Это видео с ненормативной лексикой и компрометирующим поведением высмеяли в интернете, а однопартийцы обвинили Добкина в дискретитации их политсилы и города.

Михаил Добкин был противником Евромайдана, а после кровавых событий в Киеве зимой 2014-го пришел на пресс-конференцию, организованную в Харькове, в футболке с надписью "Беркут", демонстрируя тем самым свою поддержку спецподразделению, участвовавшему в столкновениях с участниками протестов.

В начале февраля 2014 года Михаил Добкин был избран сопредседателем "Украинского фронта" - общественной организации, которая провела съезд депутатов юго-восточных регионов Украины, Крыма и Севастополя, на котором было объявлено, что юго-восточные органы самоуправления берут на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка на своей территории.

За эту деятельность в начале марта 2014 года прокуратура предъявила ему подозрения в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и возбудила уголовное дело. Однако через полгода ГПУ дело закрыла, не найдя доказательств вины Михаила Добкина.

После Евромайдана он ушел в отставку с поста главы Харьковской облгосадминистрации и был зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента. На выборах он получил 3,03% голосов избирателей.

Михаил Добкин родился в 1970 году в Харькове. Женат, имеет троих дочерей и сына.