Умерла первая женщина - лауреат Филдсовской премии по математике

Копірайт зображення Courtesy of Maryam Mirzakhani Image caption В 2013 году у Мирзахани был диагностирован рак груди

В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике.

Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют "Нобелевской премией для математиков".

Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей. Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

"Я надеюсь, что эта награда вдохновит многих девушек и молодых женщин - в этой стране и по всему миру - и поможет им поверить в свои силы и возможность стать лауреатом Филдсовской премии", - сказала тогда член жюри Франсес Кируон.

Филдсовская премия вручается с 1936 года один раз в четыре года на каждом международном математическом конгрессе. Лауреатами становятся двое, трое или четверо молодых математиков не старше 40 лет.

Президент Стэнфордского университета Марк Тессье-Лавинь отозвался о Мариам Мирзахани как о блестящем теоретике и скромном человеке, которая принимала почести и награды лишь потому, что надеялась на то, что это вдохновит других продолжить ее дело.

"Мариам ушла от нас слишком рано, но ее влияние на тысячи женщин, которых она вдохновила заняться наукой и математикой, будет жить ", - сказал он.

"Сегодня погас свет. Мое сердце разбито... Ушла так рано", - написал в "Инстаграм" ее друг и коллега Фируз Надери.

Позже он добавил: "Гений? Да. Но, кроме того, - дочь, мать и жена".

Мариам Мирзахани была замужем за чешским ученым Яном Вондраком, которому она оставила дочь.

Копірайт зображення Instagram Image caption Иранские власти использовали старые снимки Мариам Мирзахани. Как, например в этом сообщении Али Лариджани, спикера Исламского консультативного совета

Президент Ирана Хасан Роухани назвал кончину профессора Мирзахани огромным горем, сообщают иранские СМИ.

Некоторые пользователи социальных сетей осудили иранские власти за то, что те использовали старые фотографии Мариам Мирзахани, сообщая о ее смерти.

На более поздних снимках, сделанных после ее переезда в США 18 лет назад, Мариам изображена без платка, что противоречит принятой в Иране строгой интерпретации ислама, предписывающей женщине обязательный головной убор.

Мирзахани родилась в Иране 3 мая 1977 года. Будучи подростком, она дважды - в 1994 и 1995 годах - становилась победительницей Международной олимпиады по математике. В 1999 году она переехала в США.

В 2004 году Мирзахани получила докторскую степень по математике в Гарвадском университете. Она специализировалась на геометрии Лобачевского, теории Тейхмюллера, эргодической теории и симплектической геометрии.

С 2008 года она преподавала в Стэнфордском университете.