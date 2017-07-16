В АТО один украинский боец подорвался на мине - штаб

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За прошедшие сутки боевики 26 раз нарушали перемирие, один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"После 18 часов основная активность противника была зафиксирована на мариупольском направлении", - отметили военные.

Из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов боевики дважды обстреляли Красногоровку. Поселок Новотроицкое обстреляли из БМП. Около 23 часов украинские позиции под Широкино обстреляли из артиллерии калибра 152 миллиметра и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранения.

На донецком направлении противник обстрелял шахту "Бутовка" и Невельское.

"Украинские опорные пункты в районе Авдеевки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

На луганском направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по поселкам Малиновка, Желтое, Золотое и Станица Луганская.