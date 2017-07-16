В Украине штрафы за браконьерство увеличат в 4 раза - приказ

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25 июля 2017 года будет опубликован и начнет действовать совместный приказ Минагрополитики и Минприроды, повышающий штрафы для браконьеров. Суммы, которые должны будут выплатить нарушители, в среднем увеличиваются вчетверо.

Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Кроме того, увеличены в 5-10 раз таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.

В ведомстве подчеркнули, что кроме штрафа, придется компенсировать средства, "которые необходимо вложить пользователю охотничьих угодий на воспроизведение уничтоженных браконьером животных".

Так, размер взыскания за незаконное добывание или уничтожение лося увеличен с 20 до 80 тысяч гривен, оленя европейского - с 15 до 60 тысяч гривен, оленя пятнистого - до 50 тысяч гривен, лани - с 10 до 40 тысяч гривен, косули и муфлона - с 8 до 32 тысяч гривен, уточнили в госагентстве.

Также увеличены суммы возмещения за незаконное добывание или уничтожение пушных и птиц.

"В частности, за бобра - 10 тысяч гривен (было 2600 гривен) зайца-русака - 8 тысяч гривен (было 500 гривен); сурка, куницу - 6 тысяч гривен (было 1500 гривен); лебедя - 4 тысячи гривен (было 1 тысяча гривен); пеганки, гусей, кекликов, куропаток серых, фазанов - 2 тысячи гривен (было 500 гривен)", - уточнили в ведомстве.

В документе указано, что кроме возмещения ущерба нарушителям за браконьерство предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Новые штрафы начнут действовать с 25 июля текущего года.