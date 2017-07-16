Скончался сыгравший Шарикова актер Владимир Толоконников

Копірайт зображення TASS

Актер театра и кино Владимир Толоконников скончался в ночь на воскресенье в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра имени Лермонтова в Алма-Ате.

Толоконникову было 74 года.

По словам представителя театра, недавно актер вернулся в Москву после съемок в Геленджике.

Владимир Толоконников - заслуженный артист Казахстана. С момента окончания театрального училища в 1973 году он выступал на сцене Республиканского академического театра русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

Копірайт зображення TASS Image caption За роль Хоттабыча в одноименной кинокомедии Петра Точилина актер получил кинонаграду MTV в номинации "Лучшая комедийная роль".

Самая знаменитая его роль, после которой он получил широкую известность - Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова.

Толоконников снялся более чем в 60 полнометражных фильмах и сериалах. В 2007 году за роль Хоттабыча в одноименной кинокомедии Петра Точилина он получил кинонаграду MTV в номинации "Лучшая комедийная роль".