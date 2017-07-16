ОБСЕ: боевики заявили, что пгт Седово - пограничная зона с особым статусом

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В донецкой области боевики самопровозглашенной "ДНР" запретили членам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) проезд в направлении населенного пункта Седово и заявили, что этот поселок является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда".

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"На блокпосту, расположенном примерно в 1,2 км северо-западнее подконтрольного "ДНР" пгт Седово вооруженные члены "ДНР" остановили патруль СММ и не позволили ему проехать дальше по дороге в направлении Седово, ссылаясь на приказы от своих командиров", - говорится в сообщении.

В тот же день представитель "ДНР" в гражданской одежде на том же блокпосту в Седово остановил другой патруль СММ и заявил, что для въезда в поселок необходимо получить предварительное разрешение от "ДНР", поскольку Седово является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда".

Вскоре после этого трое вооруженных мужчин в форме военного типа подошли к патрулю СММ.

"Они отказались представиться и в агрессивной форме требовали, чтобы наблюдатели покинули этот район. Патруль СММ покинул блокпост", - отметили в миссии.

В то же время миссия констатирует, что количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ в Донецкой и Луганской областях, уменьшилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом.