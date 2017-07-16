Гигантский рисовый портрет Шевченко вырастили в Херсонской области

Копірайт зображення Автор фото Дмитро Єсипчук

В Херсонской области вырастили из черного риса гигантский портрет украинского поэта Тараса Шевченко. Площадь изображения - 1370 кв.м.

Копірайт зображення Автор фото Дмитро Єсипчук

Портрет создан посевом риса с черными листьями на зеленом поле. Об этом ВВС Украина рассказала Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины. Она заверила, что этот портрет Шевченко виден из космоса.

Авторы работы - селекционеры Института риса НААН Украины.

Это самое большое изображение поэта в Украине.

Копірайт зображення Автор фото Дмитро Єсипчук

"Нас поразила точность передачи всех штрихов портрета. Это - новый рекорд Украины в категории "Наука и технологии", - отметила Ветрова.

Копірайт зображення Facebook Лана Ветрова Image caption В прошлом году был трезубец, в этом году - Шевченко

В прошлом году в этом же Институте риса вырастили трезубец, который, однако, был в три раза меньше портрета Шевченко.

Между тем рис стал не единственной сельхозкультурой, пригодной для рисования на полях. Прошлым летом селекционеры посеяли и вырастили кукурузную карту Украины.