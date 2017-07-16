По Красногоровке выпустили 50 снарядов - Генштаб

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За прошедшие сутки боевики выпустили около 50 снарядов по Красногоровке.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

После полуночи диверсионно-разведывательная группа боевиков в составе до 7 человек подошла к наблюдательному пункту ВСУ вблизи Крымского и открыла огонь. Украинские бойцы открыли ответный огонь, сообщил полковник Лысенко.

После 22.00 противник совершил короткий обстрел Широкино.

Как сообщал утром пресс-центр АТО, за минувшие сутки в зоне АТО боевики 26 раз обстреляли позиции украинских армейцев, один военный подорвался на мине, один ранен.

В "ДНР/ЛНР"обвиняют в обстрелах украинских военных.