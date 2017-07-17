Доклад Bellingcat: что известно о крушении MH17 спустя три года

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Россия и Украина выдвигают прямо противоречащие друг другу версии крушения лайнера MH17

17 июля исполняется три года с тех пор, как ракета в небе над восточной Украиной сбила пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysian Airlines. Погибли 298 человек. Как установило международное расследование, самолет был сбит с земли.

Международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat опубликовала доклад, обобщающий доказательства причастности к этому пророссийских сепаратистов и опровергающий наиболее известные альтернативные версии.

ВВС прочитала 72-страничный документ - вот его основные пункты.

Как развивались события до и после падения MH17: версия Bellingcat

В период с 23 по 25 июня 2014 года военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады перегнали несколько транспортных средств к российско-украинской границе. В их числе была ракетная установка "Бук" под номером 332.

Копірайт зображення BELLINGCAT Image caption "Бук" под номером 332 на территории России в 2012 году

Утром 17 июля 2014 года (здесь и далее указано местное время) установка находилась в Донецке. Там "Бук" погрузили на платформу грузовой машины. Оттуда она направилась на восток через территорию, подконтрольную пророссийским сепаратистам. Номер "Бука" был замазан, однако Bellingcat удалось опознать установку по вмятинам и следам краски.

(здесь и далее указано местное время) установка находилась в Донецке. Там "Бук" погрузили на платформу грузовой машины. Оттуда она направилась на восток через территорию, подконтрольную пророссийским сепаратистам. Номер "Бука" был замазан, однако Bellingcat удалось опознать установку по вмятинам и следам краски. За перевозку установки в Донбасс отвечал оставной российский офицер Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", утверждала группа. В 2014 году Дубинский был начальником разведки в подразделении сепаратистов, которое возглавлял Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин). Стрелков, живущий сейчас в Ростове, считается одним из главных идеологов движения "Новороссия", выступающего в поддержку сепаратистов в Донбассе и в защиту так называемого "русского мира".

Днем того же дня грузовик с "Буком" прибыл в город Снежное (Снiжне), находящийся примерно в 80 километрах от Донецка. Из Снежного установка двинулась своим ходом на юг.

грузовик с "Буком" прибыл в город Снежное (Снiжне), находящийся примерно в 80 километрах от Донецка. Из Снежного установка двинулась своим ходом на юг. Около 16:20 17 июля "Бук" сбил "Боинг" авиакомпании Malaysian Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту рейса MH17 было 298 человек. 196 из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Копірайт зображення BELLINGCAT Image caption После участия в военных действиях в Донбассе Сергей Дубинский ("Хмурый") вернулся к мирной жизни. Фотография опубликована в соцсети в августе 2016 года

Утром 18 июля "Бук" под номером 332 был заснят на видео. Он проезжал через подконтрольный сепаратистам Луганск. На установке не хватало одной ракеты. Перехваченные беседы сепаратистов свидетельствуют о том, что вскоре после этого ракетная установка вернулась в Россию.

Что не так с другими версиями

Причиной гибели пассажирского лайнера стала ракета "земля-воздух", выпущенная из установки "Бук". К такому выводу пришел Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа, куда, помимо голландцев, вошли представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Российские власти продолжают утверждать, что в крушении виновата украинская сторона.

Кроме того, в интернете циркулирует ряд конспирологических версий: о том, что MH17 был подорван изнутри, а также о связи крушения с таинственным исчезнованием другого рейса "Малайзийских авиалиний" - MH370 - в небе над Южно-Китайским морем.

21 июля Министерство обороны России опубликовало документы по катастрофе. Среди материалов были сильно отредактированные спунтниковые снимки, сделанные в другое время, выяснил Bellingcat с помощью экспертов по фотомонтажу.

По версии российского военного концерна "Алмаз-Антей", который провел собственное расследование, уничтожившая самолет ракета была снята с вооружения российской армии и выпущена с территории, которую не контролировала ни одна сторона конфликта.

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Сведения "Алмаз-Антея", обнародованные в октябре 2015 года, не подтверждаются показаниями очевидцев перемещений "Бука", общедоступной информацией и оценками Совет безопасности Нидерландов, подчеркивается в последнем докладе Bellingcat.

Другая альтернативная версия приписывает пуск ракеты, сбившей "Боинг", украинскому "Буку" за номером 312. Ошибка была сделана Службой безопасности Украины, опубликовавшей не тот "Бук" 19 июля 2014 года. У двух машин "мало общего", отмечается в докладе Bellingcat.

Копірайт зображення BELLINGCAT Image caption Изображение, опубликованное Службой безопасности Украины 19 июля 2014 года. На фотографии сверху - "Бук" 332 в Луганске. На нижнем снимке от 19 марта того же года - украинский "Бук" 312

Как проводилось расследование

Доклад Bellingcat основан на данных из открытых источников, доступных в интернете: репортажах журналистов, фотографиях и видеозаписях в социальных сетях и спутниковых снимках. Группа была создана британским журналистом Элиотом Хиггинсом в 2014 году.

В МИД России называли докзательства, собранные группой, "сфальсифицированными".

"Всю эту чушь под вывеской Bellingcat готовят в целях дополнительного заработка полтора десятка блогеров, которые, как вы понимаете, не имеют вообще никаких данных и представления о реальных аспектах происшествия", - заявила в марте 2016 года на брифинге внешнеполитического ведомства его официальный представитель Мария Захарова.