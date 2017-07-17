Воскресенье в АТО: ранен один военный
На Донбассе продолжаются обстрелы, сообщает пресс-центр АТО.
Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
Всего за минувшие сутки зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня. ВСУ 4 раза открывали ответный огонь, утверждают силовики.
После дневного затишья боевые действия снова возобновились около 18 часов.
С 20.40 и в течение почти двух часов враг из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово.
Напомним, ранее стороны конфликта договорились о введении режима прекращения огня с 24 июня до конца августа на время уборки урожая.