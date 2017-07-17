Воскресенье в АТО: ранен один военный

Копірайт зображення Getty Images

На Донбассе продолжаются обстрелы, сообщает пресс-центр АТО.

Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Всего за минувшие сутки зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня. ВСУ 4 раза открывали ответный огонь, утверждают силовики.

После дневного затишья боевые действия снова возобновились около 18 часов.

С 20.40 и в течение почти двух часов враг из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово.

Напомним, ранее стороны конфликта договорились о введении режима прекращения огня с 24 июня до конца августа на время уборки урожая.