Умер режиссер фильма "Ночь живых мертвецов" Джордж Ромеро

Копірайт зображення Reuters Image caption Ромеро умер в окружении родных под звуки саундтрека к любимому фильму

В США в возрасте 77 лет скончался режиссер Джордж Ромеро, снявший фильм ужасов "Ночь живых мертвецов". Картина стала мировой классикой и положила начало целому направлению фильмов о зомби.

"Он умер спокойно, во сне после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие, которому удалось пройти испытание временем и которое продолжит существовать", - приводит AFP слова менеджера режиссера Криса Ро.

Ро также рассказал, что Ромеро умер в окружении родных под звуки саундтрека к романтической комедии Джона Форда "Тихий человек", которая была одним из любимых фильмов режиссера.

Фильм "Ночь живых мертвецов", который совершил переворот в жанре фильмов ужасов, был снят в 1968 году. Ромеро выступил соавтором сценария и режиссером картины.

После выхода фильм подверся критике за большое количество сцен насилия, и многие кинокомпании изначально отказывались от его проката, однако спустя некоторое время фильм был признан классикой жанра и породил множество сиквелов и ремейков.

Из-за ограниченного бюджета - около 114 тысяч долларов - картина была снята на черно-белую камеру и перенесена в цвет лишь в 2005 году. В качестве крови при съемках использовался шоколадный сироп, а актеры носили одежду из секонд-хенда.

Сам Ромеро признавался, что на создание фильма его вдохновил роман Ричарда Мэтисона "Я - легенда".