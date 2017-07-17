В Британии опубликован портрет принца Чарльза и Камиллы

Копірайт зображення PA Image caption Камилла одета в синий костюм от Фионы Клэр

Ко дню рождения жены британского принца Чарльза Камиллы выпущен новый официальный портрет принца Уэльского и герцогини Корнуольской.

17 июня Каммиле исполняется 70 лет.

На фото, сделанном в мае, Чарльз и Камилла позируют в утренней комнате их официальной резиденции Кларенс-хаус.

Запечатлел герцогиню легендарный фотограф Марио Тестино.

Герцогиня отпраздновала свой день рождения неформальной вечеринкой в семейном поместье Хайгроув в графстве Глостершир.

Марио Тестино - всемирно известный фотограф, в объектив которого попадали практически все знаменитости: от Мадонны и Кейт Мосс до Гвинет Пэлтроу и Жизель Бундхен.

Он впервые снял Чарльза и Камиллу в 2006 году на празднование их первой свадебной годовщины.

Британский фотограф перуанского происхождения говорит, что когда впервые встретил Камиллу более десяти лет назад, то "открыл для себя прекрасного человека с отличным чувством юмора".

Он добавил: "Я имел честь снимать ее королевское высочество принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую в эту очень важную дату".

Копірайт зображення MARIO TESTINO Image caption Тестино также делал фото с помолвки герцога и герцогини Кембриджских

Тестино является любимцем королевской семьи. Он фотографировал большинство членов семьи в разные важные моменты их жизни. Он делал официальные фотографии принца Уильяма и герцогини Кембриджской в 2010 году, а также был приглашен в качестве официального фотографа на крестины новорожденной британской принцессы Шарлотты

Одним из самых известных портретов Тестино стала фотография принцессы Дианы, сделанная за месяц до ее смерти в 1997 году.