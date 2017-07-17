Украинка Свитолина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам завершившегося накануне самого престижного в мире Уимблдонского турнира потеряла одно место в мировой классификации, опустившись с 5-го на шестое место.
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В то же время, Свитолина остается лучшей теннисисткой Украины. В Топ-100 также находится Леся Цуренко, которая, наоборот, улучшила свой рейтинг на 6 позиций - с 35-го на 29-е место.
Сильнейшей теннисисткой мира впервые в своей карьере стала Каролина Плишкова из Чехии. Второе место досталось румынке Симоне Халеп, третье - бывшей первой ракетке мира немке Кербер.
Британка Джоанна Конта занимает четвёртое место в рейтинге, а победительница Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса из Испании поднялась сразу на 10 мест - с 15-го на пятое.
В мужском рейтинге первой и второй ракетками мира остались британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль. Победитель Уимблдона-2017 Роджер Федерер из Швейцарии поднялся с пятого на третье место.
Единственный представитель Украины в топ-100 Александр Долгополов опустился с 84-го на 89-е место.