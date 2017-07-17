Украина депортировала итальянца, которого подозревают в отмывании денег

Копірайт зображення facebook.юрій луценко Image caption Фото подозреваемого со страницы Юрия Луценко в Facebook

Украина депортировала в Италию гражданина этой страны, подозреваемого в "самых масштабных в истории республики схемах по отмыванию денег".

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

ГПУ надеется, что такие шаги украинских правоохранителей будут способствовать возвращению в Украину украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого подозревают в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.

"Тату портрета Берлускони не помогло"

"Джузеппе Дональдо Никосия украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года в результате хорошо спланированной операции был задержан Службой безопасности Украины", - написал Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Процедура экстрадиции, по его словам, была завершена в течение трех месяцев.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин, которого цитирует пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пошутил, что Джужеппе Никосии "не помогла даже татуировка портрета Берлускони на теле".

Юрий Луценко выразил надежду, что такие шаги украинских правоохранителей будут способствовать большему пониманию с итальянскими коллегами, в том числе в деле украинца Виталия Маркива.

Дело Маркива

Старший сержант Маркив - заместитель командира взвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого.

30 июня он был арестован в Италии по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера, совершенного в мае 2014 года близ города Славянск.

Подозрение в убийстве Андреа Рокелле выдвинула прокуратура города Павия.

Евгений Енин после сообщения об аресте заявил, что в Украине открыли уголовное производство по факту гибели гражданина Италии и его российского партнера Андрея Миронова.

По словам прокурора, генпрокуратура сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз.

17 июля должен состояться предварительный допрос Виталия Маркива.