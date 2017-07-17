Виновники трагедии МН17 неизбежно будут наказаны - Порошенко

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Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в трагедии рейса МН17. Об этом говорится в сообщении президента Петра Порошенко в Facebook.

"Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас", - написал украинский лидер.

Петр Порошенко подчеркнул, что "наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями - доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления".

По словам президента, именно поэтому в первые дни после трагедии он принял решение о передаче расследования Нидерландам.

"Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь", - подчеркнул президент.

17 июля исполняется три года с тех пор, как ракета в небе над восточной Украиной сбила пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysian Airlines. Погибли 298 человек.