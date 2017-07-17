Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption АПК и аграрный блок стали локомотивами украинского экспорта в ЕС

Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.

Преференции вступят в силу в сентябре и будут действовать три года в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

"Сегодняшним решением мы позволяем Украине экспортировать в ЕС больше товаров. Наш долг - поддержать Украину, укрепить наши экономические и политические связи, особенно на фоне конфликта, продолжающегося на ее территории", - заявил действующий глава Рады ЕС министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Такое решение должно улучшить доступ украинских экспортеров к европейскому рынку в связи со сложной экономической ситуацией и усилиями внедрения экономических реформ со стороны Украины.

Решение Совета ЕС является конечным шагом для того, чтобы преференции вступили в силу. Ранее это решение утвердил Европейский парламент.

По достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед увеличат, но не в том объеме, как это раньше предлагала Еврокомиссия. Мочевину из предложений исключили.