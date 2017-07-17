Украинцы не имеют единства в вопросе будущего "ДНР-ЛНР" - опрос

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Украинцы не имеют консолидированной позиции относительно того, как центральная украинская власть будет регулировать отношения с самопровозглашёнными "ДНР" и "ЛНР".

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно результатам исследований, 23% населения поддерживает полную изоляцию так называемых "ДНР" и "ЛНР", 22% - считают целесообразным удерживать экономическую блокаду, но сохранять гуманитарные отношения, 22% убеждены, что Киев должен разрешить торговлю критически важными товарами - продуктами, товарами повседневного обихода из Украины и антрацитом - с неподконтрольных территорий, а также максимально поддерживать гуманитарные связи. 15% опрошенных ответили, что поддерживают максимальное развитие связей с неподконтрольными территориями - как гуманитарных, так и торговых.

Политическое будущее самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в составе Украины на довоенных условиях видят 55% украинцев.

Каждый пятый респондент склоняется к возможности предоставления этим территориям большего уровня автономии в составе Украины и около 9% - поддержали самостоятельное существование этих образований или присоединения их к России.

В целом, отмечают социологи, по сравнению с прошлым годом сократилась поддержка предложения о предоставлении больших прав неподконтрольным территориям.

"Наибольшая поддержка автономии - 28% - на Востоке, но и там это - меньшинство. Большинство опрошенных - 47% - предпочитает, чтобы эти территории оставались в составе Украины в довоенном статусе", - говорится в пресс-релизе авторов исследования.

Как и год назад, абсолютное большинство населения Украины - 70% - считает, что для достижения мира на Донбассе можно идти на компромиссы, однако только 18% согласны идти на любые уступки для установления мира. Более половины опрошенных считает, что все компромиссы приемлемы.

Установления мира на Донбассе силовым путем видят 18% опрошенных.