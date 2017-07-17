На Донбассе трактор подорвался на взрывчатке: есть пострадавшие

Копірайт зображення Getty Images

В городе Гнутово Донецкой области в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Донецкой области.

Известно, что пострадали два человека.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 17 июля около 11 часов утра. Трактор наехал колесом на мину в поле в 1,5 км от жилых домов на выезде из поселка, говорят в полиции.

Водитель-тракторист получил осколочные ранения и ожоги. Еще у одного пассажира 1994 года рождения предварительно констатировали контузию и шок. Оба пострадавших были госпитализированы.

Трактор полностью сгорел, сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.