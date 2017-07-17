В Риме поезд метро протащил женщину по платформе

Image caption На видеокадрах видно, как поезд протащил женщину по платформе

Кадры, на которых поезд метро протащил женщину по платформе, вызвали сомнения относительно безопасности метрополитена Рима.

Когда 43-летняя гражданка Беларуси Наталья Гаркович заходила в вагон, она на несколько секунд задержалась в дверях, однако в этот момент они захлопнулись, в результате чего женщина оказалась зажатой между ними.

На видеокадрах также видно, что во время посадки пассажиров машинист Джанлука Тонелли устроил себе перекус, из-за чего мог невнимательно смотреть в зеркала заднего вида.

В то же время Тонелли говорит, что действовал по протоколу. "Я шокирован тем, что случилось с этой женщиной, - рассказал водитель поезда в комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera. - Но на видео также видно, что я дважды посмотрел в зеркало, я не действовал опрометчиво".

Инцидент произошел в метро еще в среду, 12 июля. Однако кадры с камер видеонаблюдения появились только в выходные.

На видеокадрах видно, что Гаркович вошла в поезд на станции Термини, но в последний момент изменила свое решение.

В тот момент, когда она выходила из вагона поезда, двери закрылись и зажали ее сумочку. Поезд начал набирать ход, протащив женщину по платформе. Ей пытались помочь находившиеся на платформе пассажиры метро, однако вырвать ее из тисков не удалось.

Состав остановился лишь после того, как пассажиры нажали на аварийный тормоз.

Тонелли узнал об инциденте, когда доехал до следующей станции.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице с переломом таза, а также повреждением легкого, травмами рук и ног.

В группе защиты прав потребителей говорят, что прямой вины водителя поезда метро нет, ведь не сработали рычаги аварийной остановки, которые должны работать.

А в профсоюзе утверждают, что для того, чтобы трагедия не повторилась, нужно принять дополнительные меры, например, установить в кабине водителя камеры наблюдения.