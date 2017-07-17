Принц Джордж и принцесса Шарлотта с родителями прибыли в Варшаву

Копірайт зображення РА Image caption 3-летний принц Джордж и 2-летняя принцесса Шарлотта посетят Польшу и Германию

Герцог и герцогиня Кембриджские вместе со своими детьми прибыли в Варшаву, откуда начинается их визит в Польшу и Германию.

Пятидневный тур по двум странам состоится по запросу Министерства иностранных дел и по делам Содружества.

Как сообщает Кенсингтонский дворец, 3-летний принц Джордж и 2-летняя принцесса Шарлотта будут присутствовать как минимум на нескольких мероприятиях во время визита.

Королевскую чету в Варшаве встретит президент Польши Анджей Дуда. Они посетят Музей Варшавского восстания, встретятся с людьми, которые пережили Холокост.

Также посетят бывший концлагерь Штуттгоф, где погибли 65 тысяч человек. Кроме того, герцог и герцогиня Кембриджские побывают в верфи Гданьска, где зарождалось польское движение "Солидарность".

В Германии королевская чета будет иметь личную встречу с канцлером Ангелой Меркель перед тем, как посетят Бранденбургские ворота, символ объединения Германии.

В немецком Гейдельберге они примут участие в соревнованиях на лодках.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В прошлом году принц Джордж и принцесса Шарлотта участвовали в официальном визите родителей в Канаду

Для принца Джорджа и принцессы Шарлотты подобные поездки - пока новые и интересные открытия. А в недалеком будущем они станут их жизнью.

Визит их родителей в Польшу и в Германию неизбежно будут рассматриваться в контексте "брексита". Хотя он не повлияет на переговоры.

Министерство иностранных дел надеется, что это событие напомнит людям о прочности связей, которые будут существовать и после выхода Великобритании из ЕС.

Последние месяцы эту миссию Кейт и Уильям выполняли в разных европейских городах.