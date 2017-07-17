Гройсман: Гостомель должен стать аэропортом для лоукостов

Копірайт зображення UNIAN Image caption Самолет Ан-22 "Антей" на аэродроме в Гостомеле

Правительство планирует в течение года сделать аэропорт "Гостомель" украинской авиаплощадкой для лоукостов. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман.

"Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов. Среди них - отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", - сказал премьер.

В Кабмине также планируют привлечение нескольких лоукост-авиакомпаний в Украину.

Временным решением правительство считает предоставление условий для лоукостов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" (Жуляны) сроком на один год.

Кроме того, привлекать лоукосты планируют в региональные аэропорты Украины.

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При этом г-н Гройсман заявил, что с ирландским лоукостом Ryanair нужно возобновить и завершить переговоры.

Сейчас "Гостомель" - это база для самолетов авиастроительной компании "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова".