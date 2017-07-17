Хмельницкая область: СБУ разоблачила администратора сепаратистской группы в соцсети

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СБУ задержала в Хмельницкой области администратора сепаратистской группы в соцсети, который хотел присоединиться к боевикам на Донбассе, сообщает пресс-центр СБУ.

"Житель Хмельницкой области, ранее неоднократно судимый, намеревался присоединиться к боевикам на территории ОРДЛО. Чтобы привлечь к себе внимание главарей незаконных вооруженных формирований, он создал виртуальный сепаратистский проект в социальной сети", - сообщили правоохранители.

В СБУ сообщили, что функционирование группы "Хмельницкая народная республика" в социальной сети "ВКонтакте" прекратили.