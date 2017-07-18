Сутки в АТО: один военный ранен, другой - травмирован
В зоне АТО в минувшие сутки боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на донецком направлении. В результате обстрела один военный ранен, еще один - травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
По сообщению, в целом за сутки боевики произвели 17 обстрелов.
На донецком направлении обстреливали Пески и шахту Бутовка.
На луганском направлении стреляли по позициям ВСУ в Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской.
На мариупольском направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в Лебединском.
Силы АТО открывали огонь 10 раз, добавили в штабе.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.