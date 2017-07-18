Сутки в АТО: один военный ранен, другой - травмирован

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В зоне АТО в минувшие сутки боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на донецком направлении. В результате обстрела один военный ранен, еще один - травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По сообщению, в целом за сутки боевики произвели 17 обстрелов.

На донецком направлении обстреливали Пески и шахту Бутовка.

На луганском направлении стреляли по позициям ВСУ в Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской.

На мариупольском направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в Лебединском.

Силы АТО открывали огонь 10 раз, добавили в штабе.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.