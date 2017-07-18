В Киеве безопасно купаться только на двух пляжах из 11

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В Киеве безопасно отдыхать только на двух - "Пуще Водица" и "Вербном" на озере Вербное (ул. Приозерная, Оболонский район) - из 11 пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве.

По сообщению, таковы результаты лабораторных исследований государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

"В других водоемах пробы воды не соответствуют нормативным показателям согласно требованиям", - говорится в сообщении.

12 июля в коммунальном предприятии "Плесо" заявили, что не рекомендуют отдыхать на всех 11 пляжах Киева.