Менее 50% людей в Украине охвачены прививками АКДС - ВОЗ

Копірайт зображення UNIAN

Всемирная организация здравоохранения отнесла Украину к восьми странам мира, в которых охваченность тремя дозами вакцины АКДС составляет менее 50%.

Эта вакцина направлена ​​против трех опасных болезней: дифтерии, коклюша и столбняка.

Рядом с Украиной в этом списке, составленном по итогам 2016 года, - центральноафриканская республика Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Сирия.

По последним подсчетам ВОЗ и UNICEF, в мире каждый десятый младенец, рожденный в 2016 году, не получил никаких прививок.

Это - 12,9 млн детей.

Еще 6,6 млн детей, получивших первую дозу вакцины АКДС, за прошедший год не прошли курс иммунизации до конца.

Агентство здравоохранения ООН отслеживает процент детей, получивших прививку.

"С 2010 года количество детей, которым сделали все обязательные прививки, составило 86%", - говорится в сообщении ВОЗ.

Эта цифра ниже, чем целевой показатель ВОЗ в 90%. Его достигли лишь 130 из 194 стран-членов организации.

По оценкам ВОЗ, вакцинация предотвращает 2-3 млн смертей ежегодно.

Поддержка вакцинации растет

Копірайт зображення Ульяна Супрун

Ранее по итогам нынешней Европейской недели иммунизации европейское бюро ВОЗ в своем отчете отметило, что Украина остается страной с самым низким уровнем охваченности вакцинацией в регионе.

"Доверие к иммунизации низкое, а программа иммунизации - слабая. Это все происходит несмотря на усилия Министерства здравоохранения и партнерских организаций, которые пытаются исправить ситуацию", - говорилось в отчете организации.

Успех программы иммунизации зависит прежде всего от настроенности родителей, говорят в Министерстве здравоохранения Украины.

За последние годы поддержка иммунизации в Украине значительно возросла - 74% родителей положительно относятся к вакцинации детей. Тогда как в 2014 году вакцинацию поддерживал всего 41% родителей, добавили в Минздраве.