Менее 50% людей в Украине охвачены прививками АКДС - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения отнесла Украину к восьми странам мира, в которых охваченность тремя дозами вакцины АКДС составляет менее 50%.
Эта вакцина направлена против трех опасных болезней: дифтерии, коклюша и столбняка.
Рядом с Украиной в этом списке, составленном по итогам 2016 года, - центральноафриканская республика Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Сирия.
По последним подсчетам ВОЗ и UNICEF, в мире каждый десятый младенец, рожденный в 2016 году, не получил никаких прививок.
Это - 12,9 млн детей.
Еще 6,6 млн детей, получивших первую дозу вакцины АКДС, за прошедший год не прошли курс иммунизации до конца.
- Более 70% украинцев поддерживают вакцинацию детей - опрос
- В ЮАР начинаются испытания новой вакцины против ВИЧ
- В Украине до сих пор низкие показатели вакцинации - Минздрав
Агентство здравоохранения ООН отслеживает процент детей, получивших прививку.
"С 2010 года количество детей, которым сделали все обязательные прививки, составило 86%", - говорится в сообщении ВОЗ.
Эта цифра ниже, чем целевой показатель ВОЗ в 90%. Его достигли лишь 130 из 194 стран-членов организации.
По оценкам ВОЗ, вакцинация предотвращает 2-3 млн смертей ежегодно.
Поддержка вакцинации растет
Ранее по итогам нынешней Европейской недели иммунизации европейское бюро ВОЗ в своем отчете отметило, что Украина остается страной с самым низким уровнем охваченности вакцинацией в регионе.
"Доверие к иммунизации низкое, а программа иммунизации - слабая. Это все происходит несмотря на усилия Министерства здравоохранения и партнерских организаций, которые пытаются исправить ситуацию", - говорилось в отчете организации.
Успех программы иммунизации зависит прежде всего от настроенности родителей, говорят в Министерстве здравоохранения Украины.
За последние годы поддержка иммунизации в Украине значительно возросла - 74% родителей положительно относятся к вакцинации детей. Тогда как в 2014 году вакцинацию поддерживал всего 41% родителей, добавили в Минздраве.