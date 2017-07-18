В "ДНР" заявили о создании "Малороссии"

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В "ДНР" во вторник объявили о создании новой "государства" - "Малороссии" на месте Украины.

Как сообщают новостные ресурсы боевиков, в Донецке зачитали соответствующий "конституционный акт" от имени "ДНР", "ЛНР" и якобы других регионов Украины (кроме Крыма).

Центром нового образования, по заявлениям, должен стать Донецк, а Киев - "историко-культурным центром".

Подконтрольные сепаратистам медиа добавляют, что новое "государство" будет федерацией.

Официальный Киев отреагировал на это заявлениями о том, что суверенитет Украины над отдельными районами Донбасса будет восстановлен.

В Twitter представителя президента Святослава Цеголко сказано: "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. - П".

"Украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию", - написал в Facebook начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Больные фантазии российских марионеток исчезают как наваждение. Территориальный суверенитет Украины будет восстановлен. Безоговорочно!" - добавил г-н Муженко.

Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, сказал, что заявления сторонников "ДНР" вызывают непонимание с точки зрения Минских соглашений.

"ДНР" и "ЛНР" не признаны большинством стран, но документы, выданные обеими образованиями, с 2017 года начали признавать в России.

После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году появился проект с похожим названием - "Новороссия".

Он объединял "ДНР" и "ЛНР". В мае 2015 года один из руководителей "ДНР" заявил, что проект закрыт на неопределенное время.

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