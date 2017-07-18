Украина и Грузия договорились о стратегическом сотрудничестве

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Украина и Грузия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соответствующее решение приняли президенты Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили - украинский лидер находится с официальным визитом в Грузии.

Соглашение предусматривает "взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности" государств, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Накануне министры иностранных дел подписали договор о сотрудничестве в сфере образования, в частности по изучению украинского языка в Грузии.

Также Петр Порошенко анонсировал соглашение о сотрудничестве между Одесской областью и грузинским регионом Аджарией, которое должны подписать в среду.

"Украинцы благодарны тем грузинам, которые в 2014 году приехали в Украину защищать ее суверенитет", - отметил Петр Порошенко.

Лидеры стран также договорились активизировать сотрудничество в рамках объединения ГУАМ и в военной сфере.

"В учениях Си Бриз-2017 рядом с украинскими, американскими, турецкими моряками участвуют грузинские военные", - отметил Петр Порошенко.