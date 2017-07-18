В "ЛНР" отрицают участие в создании "Малороссии"

Копірайт зображення AFP Image caption В администрации главы "ЛНР" отрицают участие в создании "Малороссии"

Так называемый руководитель Народного Совета "Луганской народной республики" Владимир Дегтяренко опроверг участие "ЛНР" в создании "Малороссии", сообщает информационное агентство сепаратистов "Луганский информационный центр".

Впоследствии участие в создании "Малороссии" отрицали и в администрации лидера самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Во вторник утром информационные ресурсы донецких сепаратистов сообщили о якобы создании в Донецке "государства Малороссии", в состав которой войдут, кроме "ДНР" и "ЛНР", еще и вся территория Украины, но без Крыма.

Представители украинской власти уже отреагировали на это заявление. Петр Порошенко в ответ пообещал, что Украина восстановит контроль над Донбассом и Крымом.

"Проект" Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", - говорится в Twitter представителя президента Святослава Цеголко.

На пресс-конференции в Тбилиси президент Украины прокомментировал эту ситуацию.

"Вы должны понимать, что Захарченко, Плотницкий - это не политические фигуры, это - марионеточное шоу, которое транслирует месседжи, полученные из России", - добавил Порошенко.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Петр Порошенко сегодня находится с визитом в Грузии

"Украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию", - написал в Facebook начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "заявления кремлевских марионеток о создании новых государственных формирований на востоке Украины - это еще одно доказательство агрессивных планов Путина".

"ЛНР" против "Малороссии"?

Во вторник в самопровозглашенной "ДНР" ее руководитель Александр Захарченко объявил о создании нового "государства" - "Малороссии" - на месте Украины.

Как сообщают новостные ресурсы боевиков, в Донецке зачитали соответствующий "конституционный акт" от имени "ДНР", "ЛНР" и якобы других регионов Украины (кроме Крыма).

Центром нового образования, по заявлениям, должен стать Донецк, а Киев - "историко-культурным центром".

Подконтрольные сепаратистам медиа добавляют, что новое "государство" будет федерацией.

Однако вскоре подконтрольные луганским боевикам СМИ опровергли участие в проекте "ЛНР".

Владимир Дегтяренко заявил, что представители Луганска не присутствовали на заседании в Донецке, где г-н Захарченко объявил о создании "Малороссии".

Он добавил, что в "республике" даже не знали о подобных намерениях.

Копірайт зображення TASS Image caption Александр Захарченко хочет создать "Малороссию"

Такую же позицию озвучила администрация Игоря Плотницкого, отметив, что они не обсуждали эту инициативу с "ДНР".

Кроме того, в "ЛНР" подчеркнули, что выполняют Минские соглашения.

Впоследствии против создания "Малороссии" выступили и в самой "ДНР".

Руководитель "Народного Совета" "ДНР" Денис Пушилин назвал инициативу преждевременной и не согласованой с "республиками" и РФ.

Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, сказал, что заявления сторонников "ДНР" вызывают непонимание с точки зрения Минских соглашений.

А представитель Украины на минских переговорах в подгруппе безопасности Евгений Марчук спрогнозировал, что заявление Захарченко может сорвать завтрашнее заседание в белорусской столице.

"ДНР" и "ЛНР" не признаны большинством стран, но документы, выданные обеими образованиями, с 2017 года начали признавать в России.

После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году появился проект с похожим названием - "Новороссия".

Он объединял "ДНР" и "ЛНР". В мае 2015 года один из руководителей "ДНР" заявил, что проект закрыт на неопределенное время.