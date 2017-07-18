В Испании арестовали известного футбольного функционера

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В Испании арестовали президента Испанской футбольной федерации Анхеля Марию Вильяра и его сына по делу о расследовании коррупции, сообщил источник в судебных кругах.

По сообщению издания El Pais и агентства Efe, Вильяра арестовали по подозрению в хищении финансов.

Г-н Вильяр, бывший испанский футболист, с 1988 года был президентом Королевской испанской футбольной федерации.

Его сын Горка - один из тех, кого арестовали во время рейдов полиции утром во вторник.

Агентство Efe сообщает, что обвинения касаются фальсификации документов и незаконного присвоения денег, связанных с организацией футбольных матчей.

Вильяр и его юристы пока не прокомментировали ситуацию.

За время президентства Вильяра в федерации, Испания выиграла два Чемпионата Европы по футболу, а также Чемпионат мира по футболу 2010 года.

Анхель Мария Вильяр также исполнял обязанности президента УЕФА, пока руководитель ассоциации Мишель Платини находился под следствием.