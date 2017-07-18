Индийский солдат убил командира "из-за мобилки"

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Молодой индийский солдат застрелил командира в провинции Кашмир после спора, причиной которого мог быть запрет на пользование мобильным телефоном.

Официальные представители армии подтвердили смерть, однако не сообщают деталей.

Но некоторые офицеры рассказали ВВС, что спор был по мобильному телефону.

Местные СМИ отмечают, что солдату сказали не пользоваться телефоном во время дежурства и конфисковали аппарат.

Официальные представители заявили ВВС, полиция и военные продолжают расследование.

Инцидент произошел на фоне обеспокоенности относительно моральной ситуации в армии Индии.

В этом году в стране приказали провести расследование после обнародования видео, на котором солдат жалуется на качество продуктов.

Также армию критиковали за то, что мужчину привязали к военной машине и использовали как живой щит во время ухода военных из индийской части Кашмира.

Источники в индийской армии сообщили ВВС, что моральный уровень солдат в долине Кашмир очень низкий.

Многим солдатам становится очень некомфортно из-за их роли в регионе. Они указывают, что боятся превращения в оккупационную армию.

Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Подконтрольная Индии часть провинции в последние месяцы столкнулась с эскалацией насилия.