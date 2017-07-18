Пранкера с Евровидения оштрафовали - прокуратура

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Пранкера Виталия Седюка оштрафовали на более чем 8 тысяч грн за выходку на "Евровидении-2017". Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан", - заявили в ведомстве.

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Во время дебатов прокурор просил Днепровский районный суд назначить ему наказание в виде 240 часов общественных работ.

После выступлений конкурсантов на "Евровидении" победительница прошлогоднего конкурса Джамала пела песню "I believe in U".

Во время исполнения песни, которую транслировали в прямом эфире, Седюк, завернутый во флаг Австралии, выскочил на сцену, скинул брюки и показал свои ягодицы.

Джамала невозмутимо продолжала петь.