В АТО погибли двое бойцов

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В результате обстрелов вблизи поселков Зайцево и Невельское в минувшие сутки погибли двое украинских военных, четверо получили ранения. Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела со стороны боевиков.

Больше всего стреляли вечером и ночью на донецком направлении.

Со стороны Ясиноватой и Яковлевки боевики обстреливали ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Около 21:00 сепаратисты дважды стреляли по опорным пунктам в Красногоровке.

Как сообщает штаб, боевики также дважды обстреляли жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибра 82 мм двое гражданских получили ранения.

На луганском направлении под огнем из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.