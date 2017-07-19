В прифронтовой Донецкой области сменили руководителя полиции
Арсен Аваков сменил главу полиции Донецкой области - вместо Вячеслава Аброськина, который возглавлял правоохранителей с осени 2014 года, новым руководителем станет полковник Виталий Невгад. До этого последний был заместителем главы полиции Донецкой области.
Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, самого Вячеслава Аброськина повысили - он станет первым заместителем главы Национальной полиции Украины.
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Г-на Аброськина министр охарактеризовал как "достойного офицера, который с первых дней войны работает в горячих точках Украины".
"По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда", - добавил Арсен Аваков.
Он также отметил, что в Донецкой области официально "один из самых низких по стране уровень преступности".