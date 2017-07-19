В прифронтовой Донецкой области сменили руководителя полиции

Копірайт зображення Facebook/Vyacheslav.Abroskin Image caption Вячеслав Аброськин (крайний слева) - руководил полицией Донецкой области с ноября 2014 года. Теперь новым главой полиции области станет его заместитель Виталий Невгад

Арсен Аваков сменил главу полиции Донецкой области - вместо Вячеслава Аброськина, который возглавлял правоохранителей с осени 2014 года, новым руководителем станет полковник Виталий Невгад. До этого последний был заместителем главы полиции Донецкой области.

Копірайт зображення Главное управление полиции Донецкой области Image caption Виталий Невгад

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, самого Вячеслава Аброськина повысили - он станет первым заместителем главы Национальной полиции Украины.

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Г-на Аброськина министр охарактеризовал как "достойного офицера, который с первых дней войны работает в горячих точках Украины".

"По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда", - добавил Арсен Аваков.

Он также отметил, что в Донецкой области официально "один из самых низких по стране уровень преступности".