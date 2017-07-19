Мальчик играет в бейсбол после двойной трансплантации рук

Копірайт зображення Children’s Hospital of Philadelphia Image caption Сион говорит, что хочет написать родителям мальчика, чьи руки ему пересадили

Мальчик в США, который вошел в историю как первый в мире ребенок с трансплантатами на обеих руках, сейчас бодро размахивает бейсбольной битой, говорят врачи.

Сиону Харви - 10 лет. Два года назад ему пересадили руки донора, и врачи говорят, что поражены результатами и гордятся успехами мальчишки.

Сейчас Сион может самостоятельно писать, есть и одеваться.

Его мозг принял трансплантанты как свои, демонстрируют результаты тестов.

Копірайт зображення Children’s Hospital of Philadelphia

"Он может справиться с бейсбольной битой и достаточно четко пишет свое имя", - рассказывает BBC доктор Сандра Амарал, врач из команды, которая занимается Зионом в Детской клинике в Филадельфии.

"Чувствительность рук улучшается, - добавляет она. - Теперь он может погладить по щеке свою маму и почувствовать это".

Новые руки Сиона

Сион родился с обеими руками, но когда ему было два года, врачи были вынуждены их ампутировать.

У Сиона был сепсис, опасная для жизни болезнь.

Врачи ампутировали ему запястья рук. Почки мальчика также переставали работать.

В четырехлетнем возрасте, после двух лет на диализе, Сиону пересадили почку его матери Пэтти Рей.

Через четыре года мальчику пересадили руки.

Рискованная операция

Операцию на руках Сиону сделали в 2015 году. На тот момент это была не первая двойная трансплантация рук. Первую сделали в 1998 году. Сион стал самым юным человеком, которому пришлось перенести такую ​​операцию.

Копірайт зображення Children’s Hospital of Philadelphia Image caption Ведущий хирург доктор Скотт Левин осматривает Сиона перед операцией

В течение всей жизни после трансплантации пациенты должны принимать препараты для предотвращения отторжения трансплантата. Они имеют побочные эффекты, поэтому до операции необходимо убедиться, что преимущества хирургической операции превышают риски.

После пересадки почки Сион уже принимал их, и после 18 месяцев терапии медики убедились, что двойная трансплантация могла бы пойти ему на пользу.

Операцию проводили 10 хирургов и еще 30 медицинских работников. Она продолжалась всю ночь и утро.

Самым сложным было сшить все мелкие сосуды, благодаря которым руки останутся живыми.

Через два года после операции Сион чувствует себя хорошо.

Его врачи говорят, что самым удивительным в период восстановления стало то, как мозг принял новые руки мальчика, несмотря на то, что он жил без рук с двух до восьми лет.