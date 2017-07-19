Киев: девушку заставляли заниматься проституцией вместо работы няней
- 19 июля 2017
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16-летнюю девушку, приехавшую в Киев работать няней, закрыли в квартире и заставляли заниматься проституцией.
Об этом сообщила Патрульная полиция в Facebook.
По данным полиции, девушка приехала в столицу из Житомирской области работать няней по объявлению, которое нашла в одной из соцсетей.
Встретившие ее люди отобрали у нее вещи, избивали и заставляли заниматься проституцией.
Когда девушку закрыли в квартире, она бросала из окна записки, в которых просила о помощи.
Мужчина, нашедший записку на улице, вызвал полицейских.