Киев: девушку заставляли заниматься проституцией вместо работы няней

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16-летнюю девушку, приехавшую в Киев работать няней, закрыли в квартире и заставляли заниматься проституцией.

Об этом сообщила Патрульная полиция в Facebook.

По данным полиции, девушка приехала в столицу из Житомирской области работать няней по объявлению, которое нашла в одной из соцсетей.

Встретившие ее люди отобрали у нее вещи, избивали и заставляли заниматься проституцией.

Когда девушку закрыли в квартире, она бросала из окна записки, в которых просила о помощи.

Мужчина, нашедший записку на улице, вызвал полицейских.