Wizzair отменила плату за ручную кладь

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Пассажиры смогут бесплатно брать с собой на борт один предмет ручной клади размером 55x40x23 см. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

В компании отметили, что перевозка багажа такого размера входит в цену билета, а за большие чемоданы 56х45х25 см надо будет доплатить.

"Это изменение означает, что размер багажа, который можно перевезти бесплатно, увеличили на 50% по сравнению с предыдущими правилами", - отметили в Wizzair.

Изменения вводятся с 29 октября. Пассажиры, которые уже заплатили за провоз ручной клади, и будут путешествовать в этот день или после, получат возмещение в 120% от уплаченной суммы.

Также в авиакомпании сообщили, что запускают новый сервис для пассажиров - WIZZ Priority.

"В него входит: приоритетная посадка, возможность для пассажиров дополнительно брать с собой на борт малую ручную кладь размером 40x30x18 см", - добавили в компании.

Кроме того, с 29 октября пользователям этого сервиса предоставят гарантию, что ручная кладь будет помещена в салон самолета.