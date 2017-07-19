Генсек Amnesty International призвал расследовать смерть Шеремета

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Петр Порошенко ранее заявил, что расследование убийства Павла Шеремета "является важным тестом для правоохранительных органов Украины"

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти призвал установить убийц журналиста Павла Шеремета, который был убит год назад в Киеве. Об этом г-н Шетти сообщил в Twitter.

"Год прошел, как Павла Шеремета убили взрывчаткой, которую заложили в его машину. До сих пор нет правосудия. Установите, кто убил Шеремета", - написал он.

В июле прошлого года неизвестные взорвали в центре Киева автомобиль руководителя издания "Українська правда" Елены Притулы.

В результате взрыва погиб журналист Павел Шеремет. Правоохранители расследуют его смерть как заказное убийство.