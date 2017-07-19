Генсек Amnesty International призвал расследовать смерть Шеремета
Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти призвал установить убийц журналиста Павла Шеремета, который был убит год назад в Киеве. Об этом г-н Шетти сообщил в Twitter.
"Год прошел, как Павла Шеремета убили взрывчаткой, которую заложили в его машину. До сих пор нет правосудия. Установите, кто убил Шеремета", - написал он.
В июле прошлого года неизвестные взорвали в центре Киева автомобиль руководителя издания "Українська правда" Елены Притулы.
В результате взрыва погиб журналист Павел Шеремет. Правоохранители расследуют его смерть как заказное убийство.